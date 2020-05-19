В России заговорили о рухнувшем метеорите: появились видео

В сети сообщили о том, что 18 мая в Красноярском крае России якобы упал метеорит, который успели заснять местные жители.

Видео массово начали публиковать в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Очевидцы заявили, что объект был виден в 22:45 по местному времени в небе над городом Канском. На кадрах видно, как нечто крупное, яркое, светящееся зеленоватым светом несется по небу, приближаясь к земле. Потом объект гаснет. Местные жители отметили, что слышали грохот.

В России заговорили о рухнувшем метеорите МК в Красноярске

В других районах Красноярского края также видели светящийся объект, который пронесся вниз. В частности, свидетели отозвались в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах.

Официальных данных об объекте не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над северо-востоком Италии, а также над Хорватией и Словенией заметили падение метеорита.