В России заговорили о переносе парада на 9 мая: что предложили Путину

Тимур Григоренко Новости России 14:54, 15.04.2020 Обновлено: 15:29, 15.04.2020

В России у президента РФ Владимира Путина попросили перенести парад Победы в Москве с 9 мая на другую дату из-за коронавируса COVID-19.

С такой просьбой к главе Кремля обратились российские ветеранские организации, передает ТАСС.

"От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", – говорится в обращении.

Парад в Москве

В документе отмечено, что из-за пандемии COVID-19 невозможно гарантировать безопасность здоровья участников и гостей парада в Москве.

"По нашему мнению, это решение (о переносе парада. – Ред.) послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!" – громогласно расписали в обращении к Путину.

Обращение к Путину
Обращение к Путину

Как сообщал OBOZREVATEL, в России приняли закон, которым перенесли дату окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября.

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