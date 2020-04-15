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15 апреля • обновлено в 15:13
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В России заговорили о переносе парада на 9 мая: что предложили Путину

4.4т
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В России у президента РФ Владимира Путина попросили перенести парад Победы в Москве с 9 мая на другую дату из-за коронавируса COVID-19.

С такой просьбой к главе Кремля обратились российские ветеранские организации, передает ТАСС.

"От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", – говорится в обращении.

Парад в Москве

Парад в Москве

В документе отмечено, что из-за пандемии болезни невозможно гарантировать безопасность здоровья участников и гостей парада в Москве.

"По нашему мнению, это решение (о переносе парада – ред.) послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!" – громогласно расписали в обращении к Путину.

Обращение к Путину

Обращение к Путину

Обращение к Путину

Обращение к Путину

Как сообщал OBOZREVATEL, в России приняли закон, которым перенесли дату окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
День Победы
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Комментарии
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
ни в коем случае, пусть проводят парады. у них что карантин? когда это на каникулах нельзя было пожарить шашлык и хлопнуть бутылочку водки.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Всея Руси Князь, выдохнут даст БОГ ТЫСЯЧАМИ !!!!!!!!!АМИНЬ!!!!!!!!!!!!!!
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Гоша Злой
Гоша Злой
Всея Руси Князь, 100% согласен! и портреты левых дедов уже распечатаны!
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