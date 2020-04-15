В России заговорили о переносе парада на 9 мая: что предложили Путину

В России у президента РФ Владимира Путина попросили перенести парад Победы в Москве с 9 мая на другую дату из-за коронавируса COVID-19.

С такой просьбой к главе Кремля обратились российские ветеранские организации, передает ТАСС.

"От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", – говорится в обращении.

Парад в Москве

В документе отмечено, что из-за пандемии болезни невозможно гарантировать безопасность здоровья участников и гостей парада в Москве.

"По нашему мнению, это решение (о переносе парада – ред.) послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!" – громогласно расписали в обращении к Путину.

Обращение к Путину

Обращение к Путину

Как сообщал OBOZREVATEL, в России приняли закон, которым перенесли дату окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.