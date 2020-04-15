В России заговорили о переносе парада на 9 мая: что предложили Путину

В России у президента РФ Владимира Путина попросили перенести парад Победы в Москве с 9 мая на другую дату из-за коронавируса COVID-19.
С такой просьбой к главе Кремля обратились российские ветеранские организации, передает ТАСС.
"От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", – говорится в обращении.
Парад в Москве
В документе отмечено, что из-за пандемии болезни невозможно гарантировать безопасность здоровья участников и гостей парада в Москве.
"По нашему мнению, это решение (о переносе парада – ред.) послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!" – громогласно расписали в обращении к Путину.
Обращение к Путину
Обращение к Путину
Как сообщал OBOZREVATEL, в России приняли закон, которым перенесли дату окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября.
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