В России загорелся скандальный крейсер: появилось первое видео пожара

В сети появилось видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов", который произошел 12 декабря в Мурманске (Россия).

Кадры выложили в сообществе "Актуальная Россия" в Twitter. Отмечается, что крейсер загорелся во время ремонтных работ (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

По предварительным данным, площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 600 квадратных метров.

В России загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов"

Спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, который отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова". Измайлов зашел в рубку во время сварочных работ, в этот момент начался пожар.

Остальных пропавших безвести удалось найти живыми.

В Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"



Крейсер загорелся во время ремонтных работ. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo — Актуальная Россия (@RussiaActually) 12 декабря 2019 г.

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