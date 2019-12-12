В России загорелся скандальный крейсер: появилось первое видео пожара

В сети появилось видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов", который произошел 12 декабря в Мурманске (Россия).
Кадры выложили в сообществе "Актуальная Россия" в Twitter. Отмечается, что крейсер загорелся во время ремонтных работ (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).
По предварительным данным, площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 600 квадратных метров.
В России загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, который отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова". Измайлов зашел в рубку во время сварочных работ, в этот момент начался пожар.
Остальных пропавших безвести удалось найти живыми.
В Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"— Актуальная Россия (@RussiaActually) 12 декабря 2019 г.
Крейсер загорелся во время ремонтных работ. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo
Как сообщал OBOZREVATEL:
в России на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Известно, что Россия потратила около 10 миллиарда рублей на провальный сирийский поход авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Так, в Средиземном море произошла авария с истребителем МиГ-29К при проведении тренировочных полетов во время захода на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов".
Также стало известно, что в Сирии при заходе на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов" разбился второй за последний месяц истребитель Воздушно-космических сил России.
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал тяжелый авианесущий крейсер Вооруженных сил России "Адмирал Кузнецов", который возвращается из Сирии, кораблем позора.
Кроме того, в соцсетях подняли на смех флагман российского флота.
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