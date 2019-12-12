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12 декабря • обновлено в 11:13
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В России загорелся скандальный крейсер: появилось первое видео пожара

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В сети появилось видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов", который произошел 12 декабря в Мурманске (Россия).

Кадры выложили в сообществе "Актуальная Россия" в Twitter. Отмечается, что крейсер загорелся во время ремонтных работ (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

По предварительным данным, площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 600 квадратных метров.

В России загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов"

В России загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов"

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Спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, который отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова". Измайлов зашел в рубку во время сварочных работ, в этот момент начался пожар.

Остальных пропавших безвести удалось найти живыми.

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Автор
Глеб Иванов
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Хо Хол
Хо Хол
Недавно горел скандальный одесский колледж.
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3
1
Хо Хол
Хо Хол
a alexeyon, в сеть выложили фото ожогов cвиных жoп из котлов.. ((...
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a alexeyon
a alexeyon
Хо Хол, в сеть выложили фото из ночного клуба "Хромая лошадь" из Перми- это ад, погибло 156 человек... Еще «Зимняя вишня» в городе Кемерово - погибло 60 человек из них 37 ДЕТИ!!!..((..
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Хаос и безответственность: появились новые фото из сгоревшего в Одессе колледжа ...
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0
1
a alexeyon
a alexeyon
Ще не вмерла, Хаос и безответственность -в сеть выложили фото из ночного клуба "Хромая лошадь" из Перми- это ад, погибло 156 человек... Еще «Зимняя вишня» в городе Кемерово - погибло 60 человек из них 37 ДЕТИ!!!....
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0
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А чем он скандальный то? хорошо что не одиозный)))))
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1
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a alexeyon
a alexeyon
Захаров Дмитрий, да такое... ни о чем... просто когда "шел" из Сирии, дым из его труб был виден из космоса... чисто поржать,смешной просто очень, то дымит как не в себя, то док затопит или самолет ... какой скандал ? смех да и только
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Павлович Антон
Павлович Антон
Захаров Дмитрий, Засранец он и проебщик летающих объектов! Так устраивает?
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