В России загорелся самолет с пассажирами на борту: первые видео

В аэропорту Шереметьево (Россия) во время запуска у самолета, на борту которого перебывали пассажиры, загорелся двигатель.

Об этом сообщила "Комсомольская правда". Очевидцы сняли ЧП на видео. По их словам, мотор вспыхнул и сразу заглох (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Сотрудники авиакомпании вовремя приняли меры и благополучно остановили самолет. Не известно, сколько человек находилось на борту. Как написала "Газета.ru", по предварительным данным, никто не пострадал.

Согласно с информацией СМИ, боинг должен был вылететь в воскресенье вечером, 8 сентября, в 18.20 из Москвы во Владивосток. Однако, рейс 6281 пришлось отложить. Пассажирам предоставили резервный борт. Около 20:00 посадка на рейс FV6281 завершилась.

Самолет на буксире увезли с летного поля. Его направили на технический осмотр. Эксперты определят, по какой причине произошло возгорание в двигателе. Временно самолет не будут использовать для полетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ ЧП с самолетами случаются довольно часто. На этой неделе их было не менее трех. Так, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, двое летчиков катапультировались. А в аэропорту Шереметьево под Москвой столкнулись самолеты "Аэрофлота" и Royal Flight. Позже в РФ пассажирский самолет сообщением Воронеж – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку из-за ЧП.

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