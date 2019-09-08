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9 сентября • обновлено в 11:08
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В России загорелся самолет с пассажирами на борту: первые видео

24т Читать материал на украинском

В аэропорту Шереметьево (Россия) во время запуска у самолета, на борту которого перебывали пассажиры, загорелся двигатель.

Об этом сообщила "Комсомольская правда". Очевидцы сняли ЧП на видео. По их словам, мотор вспыхнул и сразу заглох (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Сотрудники авиакомпании вовремя приняли меры и благополучно остановили самолет. Не известно, сколько человек находилось на борту. Как написала "Газета.ru", по предварительным данным, никто не пострадал.

Согласно с информацией СМИ, боинг должен был вылететь в воскресенье вечером, 8 сентября, в 18.20 из Москвы во Владивосток. Однако, рейс 6281 пришлось отложить. Пассажирам предоставили резервный борт. Около 20:00 посадка на рейс FV6281 завершилась.

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Самолет на буксире увезли с летного поля. Его направили на технический осмотр. Эксперты определят, по какой причине произошло возгорание в двигателе. Временно самолет не будут использовать для полетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ ЧП с самолетами случаются довольно часто. На этой неделе их было не менее трех. Так, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, двое летчиков катапультировались. А в аэропорту Шереметьево под Москвой столкнулись самолеты "Аэрофлота" и Royal Flight. Позже в РФ пассажирский самолет сообщением Воронеж – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку из-за ЧП.

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Место
Россия
Тег
самолет
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
На Украине такое в диковинку, дабы самолётов практически нет. 0,0001 от авиапарка России. Хо.Хлы ваша участь ездит на арбе с волами.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Махов Макс, А ты приезжай ко мне. Выясним кто кого на чем катать будет. Адрес написать?
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0
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Махов Макс
Махов Макс
Кокошка Виктор, наша участь ездить на к*цапе верхом! Спину подставляй, оседлаю, так уж и быть. Бгггггаааа
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0
1
Махов Макс
Махов Макс
Жаль выстрел холостой! Но открываю календарь, и снова 3 сентября. Два к*цапа люфтваффе расеи, вошло штопором в землю на су-25. Груз 200. Бгггггаааа
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3
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Махов Макс
Махов Макс
И снова проходил мимо, календарь за 2002 год, спи здели к*цапы на дамбасе. Оставь его себе. Может жопу в паРаше вытрешь. Бгггггаааа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Махов Макс, Открой календарь на 27 июля 2002 года. Что там у тебя отмечено то?
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Рашистская смехдержава снова на пике провала. В рашке хоть есть один день без каких-то происшествий? Постоянно что-то падает, взрывается, ломается, тонет, сгорает и т.д. и т.п...
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