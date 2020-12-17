В России загорелся международный аэропорт. Видео

Карина Бондаренко Новости России 05:54, 17.12.2020 Обновлено: 08:33, 17.12.2020

В Благовещенске (Россия) в ночь на 17 декабря загорелся международный аэропорт.

Пожар охватил площадь 120 кв. м одного из терминалов. В происшествии никто не пострадал, сообщает Mash в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Жертв удалось избежать, поскольку терминал закрыт из-за пандемии коронавируса и рейсы оттуда не леталм. На месте ЧП работали спецслужбы. Через некоторое время пожар был потушен.

Скриншот.
Mash в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Ишбулдино в Башкирии (Россия) в ночь на вторник, 15 декабря, сгорел частный дом престарелых. В результате возгорания погибли 11 человек.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

В ОП назвали виновных в том, что Зеленский стал "разочарованием года"

Зеленского сломала система, которую он обещал разрушить – Bloomberg

Путин собрался добывать воду для Крыма из-под Азовского моря

Зеленского назвали политиком года, – Мендель

Путин: Россия будет наращивать поддержку Донбасса