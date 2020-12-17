В России загорелся международный аэропорт. Видео

В Благовещенске (Россия) в ночь на 17 декабря загорелся международный аэропорт.

Пожар охватил площадь 120 кв. м одного из терминалов. В происшествии никто не пострадал, сообщает Mash в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Жертв удалось избежать, поскольку терминал закрыт из-за пандемии коронавируса и рейсы оттуда не леталм. На месте ЧП работали спецслужбы. Через некоторое время пожар был потушен.

Скриншот. Mash в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Ишбулдино в Башкирии (Россия) в ночь на вторник, 15 декабря, сгорел частный дом престарелых. В результате возгорания погибли 11 человек.