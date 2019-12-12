В России произошел пожар на хваленом авианосце: первые подробности

В четверг, 12 декабря, в Мурманске (Россия) во время проведения ремонтных работ, загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов".

Предварительно в пожаре пострадал один человек, еще три пропали, передает "Интерфакс". Известно, что пропавшие находились в трюме в момент возгорания: два члена экипажа и рабочий завода.

"Связь с ними установить не удается", – говорится в сообщении. Позже стало известно, что двоих пропавших без вести при пожаре на крейсере удалось найти живыми. Имена пострадавших не назвали.

По предварительным данным, пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 600 кв. м.

Также известно, что спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, который отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова". Измайлов зашел в рубку во время сварочных работ, и в этот момент начался пожар.

На данный момент пожарные не могут потушить огонь в одном из отсеков "Адмирала Кузнецова". Из-за сильного дыма пройти внутрь не удается. Спасатели готовят так называемую пенную атаку – то есть собираются полностью заполнить специальным составом горящее помещение.

Добавим, что в сети появилось видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов".

Пожар на крейсере Телеграм-канла База

Крейсер "Адмирал Кузнецов" Иллюстрация

В Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"



Крейсер загорелся во время ремонтных работ. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo — Актуальная Россия (@RussiaActually) December 12, 2019

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