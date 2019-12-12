В России произошел пожар на хваленом авианосце: первые подробности

В четверг, 12 декабря, в Мурманске (Россия) во время проведения ремонтных работ, загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов".
Предварительно в пожаре пострадал один человек, еще три пропали, передает "Интерфакс". Известно, что пропавшие находились в трюме в момент возгорания: два члена экипажа и рабочий завода.
"Связь с ними установить не удается", – говорится в сообщении. Позже стало известно, что двоих пропавших без вести при пожаре на крейсере удалось найти живыми. Имена пострадавших не назвали.
По предварительным данным, пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 600 кв. м.
Также известно, что спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, который отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова". Измайлов зашел в рубку во время сварочных работ, и в этот момент начался пожар.
На данный момент пожарные не могут потушить огонь в одном из отсеков "Адмирала Кузнецова". Из-за сильного дыма пройти внутрь не удается. Спасатели готовят так называемую пенную атаку – то есть собираются полностью заполнить специальным составом горящее помещение.
Добавим, что в сети появилось видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов".
Пожар на крейсере
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Крейсер "Адмирал Кузнецов"
Иллюстрация
В Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"— Актуальная Россия (@RussiaActually) December 12, 2019
Крейсер загорелся во время ремонтных работ. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России, на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Известно, что Россия потратила около 10 миллиарда рублей на провальный сирийский поход авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Так, в Средиземном море произошла авария с истребителем МиГ-29К при проведении тренировочных полетов во время захода на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов".
Также стало известно, что в Сирии при заходе на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов" разбился второй истребитель Воздушно-космических сил России.
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал тяжелый авианесущий крейсер Вооруженных сил России "Адмирал Кузнецов", который возвращается из Сирии, кораблем позора.
Кроме того, в соцсетях подняли на смех флагман российского флота.
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