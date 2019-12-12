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12 декабря • обновлено в 11:11
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В России произошел пожар на хваленом авианосце: первые подробности

14.3т
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В четверг, 12 декабря, в Мурманске (Россия) во время проведения ремонтных работ, загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов".

Предварительно в пожаре пострадал один человек, еще три пропали, передает "Интерфакс". Известно, что пропавшие находились в трюме в момент возгорания: два члена экипажа и рабочий завода.

"Связь с ними установить не удается", – говорится в сообщении. Позже стало известно, что двоих пропавших без вести при пожаре на крейсере удалось найти живыми. Имена пострадавших не назвали.

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По предварительным данным, пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 600 кв. м.

Также известно, что спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, который отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова". Измайлов зашел в рубку во время сварочных работ, и в этот момент начался пожар.

На данный момент пожарные не могут потушить огонь в одном из отсеков "Адмирала Кузнецова". Из-за сильного дыма пройти внутрь не удается. Спасатели готовят так называемую пенную атаку – то есть собираются полностью заполнить специальным составом горящее помещение.

Добавим, что в сети появилось видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов".

Пожар на крейсере

Пожар на крейсере

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Крейсер "Адмирал Кузнецов"

Крейсер "Адмирал Кузнецов"

Иллюстрация

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Мурманск
Теги
Новости России пожар
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Вот уж действительно невезучая лохань.
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Карма!!!
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Огиенко Елена
Огиенко Елена
Гордому украинскому флоту пожары не страшны. Там все просто рассыпается в труху. А утешают спесивых украинцев только проблемы России.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Огиенко Елена, А пихаті касаби надувають "Авангарди" та палять і топлять усе що під руку попаде
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Огиенко Елена, Нас утешают еще и русские проститутки, которые пытаются излагать умные мысли.
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