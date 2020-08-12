В среду, 12 августа, в российских СМИ появилась информация, что в Кронштадте Ленинградской области загорелась подводная лодка.

Об этом в Twitter сообщал местный телеканал "78". Отмечается, что подлодка находилась на заводе, где ее ремонтируют.

"При проведении наружных газо-сварочных работ произошло оплавление краски со стороны балласта бака подводной лодки. Дым затянуло в отсек. Охлаждение персоналом до прибытия МЧС", – говорилось в сообщении.

Однако в местном отделении МЧС сообщили, что пожара не было. Спасатели объяснили, что за возгорание приняли дым от сварочных работ.

В России сообщили пожаре на подлодке: в МЧС ответили

В России сообщили пожаре на подлодке: в МЧС ответили

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети напомнили об архивных кадрах, снятых 12 августа 2000 года – в день гибель российской атомной подводной лодки "Курск".