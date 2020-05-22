В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19
В России за последние сутки от коронавируса умерли еще 150 человек – это рекордный показатель для страны.
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Также за последнее время в РФ зафиксировали 8894 новых случая заражения COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщают в местном оперативном штабе по ситуации с пандемией, передает Telegram-канал "Медуза".
Известно, что выздоровели за сутки 7144, всего же пациентов – 99 825. В целом в стране зафиксировано 326 448 случаев коронавируса и 3249 летальных исходов от него.
Отмечается, что больше всего заболевших продолжают фиксировать в Москве и области, а также в Петербурге.
Помимо этого, свыше 100 заразившихся за сутки – в Красноярском крае, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Калужской, Пензенской, Брянской, Ярославской областях и Республике Дагестан.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в российской Северной Осетии младенец родился с коронавирусом – ребенок заразился COVID-19 от матери.