В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19

Марина Лисничук Новости России 11:15, 22.05.2020 Обновлено: 11:35, 22.05.2020

В России за последние сутки от коронавируса умерли еще 150 человек – это рекордный показатель для страны.

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Также за последнее время в РФ зафиксировали 8894 новых случая заражения COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщают в местном оперативном штабе по ситуации с пандемией, передает Telegram-канал "Медуза".

Известно, что выздоровели за сутки 7144, всего же пациентов – 99 825. В целом в стране зафиксировано 326 448 случаев коронавируса и 3249 летальных исходов от него.

Россия бьет рекорды по коронавирусу

Отмечается, что больше всего заболевших продолжают фиксировать в Москве и области, а также в Петербурге.

Помимо этого, свыше 100 заразившихся за сутки – в Красноярском крае, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Калужской, Пензенской, Брянской, Ярославской областях и Республике Дагестан.

Скриншот
worldometers.info
Скриншот
worldometers.info
Скриншот
t.me/meduzalive/26806
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Как сообщал OBOZREVATEL, в российской Северной Осетии младенец родился с коронавирусом – ребенок заразился COVID-19 от матери.

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