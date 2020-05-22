Главная Новости
22 мая • обновлено в 11:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19

2.1т
Читать материал на украинском

В России за последние сутки от коронавируса умерли еще 150 человек – это рекордный показатель для страны.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Также за последнее время в РФ зафиксировали 8894 новых случая заражения COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщают в местном оперативном штабе по ситуации с пандемией, передает Telegram-канал "Медуза".

Известно, что выздоровели за сутки 7144, а всего – 99 825 пациентов. В целом в стране зафиксировано 326 448 случаев коронавируса и 3249 летальных исходов от него.

Россия бьет рекорды по коронавирусу

Россия бьет рекорды по коронавирусу

Отмечается, что больше всего заболевших продолжают фиксировать в Москве и области, а также в Петербурге.

Помимо этого, больше ста заразившихся за сутки – в Красноярском крае, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Калужской, Пензенской, Брянской, Ярославской областях и Республике Дагестан.

Скриншот

Скриншот

worldometers.info

Скриншот

Скриншот

worldometers.info

Скриншот

Скриншот

t.me/meduzalive/26806

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской Северной Осетии младенец родился с коронавирусом – ребенок заразился COVID-19 от матери.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
вирус Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги