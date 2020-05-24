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24 мая • обновлено в 19:52
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В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19

2.2т
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В России зафиксировали очередной рекорд по смертности от коронавируса – за сутки от болезни там скончались 153 человек.

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Это наибольшее количество умерших с 22 мая, когда заявлялось о 150 смертельных случаях. Такие данные предоставил местный оперативный штаб.

Так, общее количество жертв COVID-19 с начала пандемии в РФ достигло 3541. При этом почти 2 тыс. летальных исходов приходится на Москву, еще 329 – на Московскую область.

Россия побила собственный рекорд по смертности от COVID-19

Россия побила собственный рекорд по смертности от COVID-19

Также сообщается, что третье место среди российских регионов по числу умерших занимает Санкт-Петербург, а четвертое – Дагестан: 133 и 85 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 соответственно.

Скриншот

Скриншот

worldometers.info

Отметим, что по состоянию на 24 мая Россия замыкает тройку лидеров по заболеваемости коронавирусом в мире. В стране официально зарегистрировано 344 481 случай заражения COVID-19, а вылечится удалось 113 299 пациентам.

Скриншот

Скриншот

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ заявили, что в России скрывают данные о смертности от коронавируса. Это являются результатом простой статистической путаницы – смерть объясняют первопричиной, потому что органы здравоохранения и губернаторы регионов якобы боятся сообщать Кремлю плохие новости.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
вирус
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