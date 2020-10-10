В России зафиксировали максимальное заражение COVID-19 за сутки с начала пандемии

В России за минувшие сутки обнаружили 12 846 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве (4105), Санкт-Петербурге (501) и Московской области (416), сообщил оперативный штаб.

Всего в России зафиксировано 1 285 084 случая коронавируса, из них 1 016 202 человека выздоровели, 22 454 – умерли.

Предыдущий рекорд по суточному приросту больных COVID-19 был установлен вчера, 9 октября – болезнь подтвердили у 11 656 россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 9 октября в больницы было госпитализировано еще 990 человек с коронавирусом, что стало рекордомза все время пандемии в Украине. Также установлен рекорд по количеству летальных случаев COVID-19 за сутки – 108.