В России задумали узаконить для Путина пожизненную неприкосновенность

В нелегитимную Государственную думу России внесли законопроект, который предусматривает введение пожизненной неприкосновенности бывшим лидерам страны.

Из него следует, что главу РФ Владимира Путина, в случае его ухода от власти, не смогут привлечь к ответственности или задержать. Соответствующая запись появилась на сайте российской "Парламентской газеты".

"Президент России, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать", – говорится в сообщении.

Также соответствующая неприкосновенность распространяется и на жилье такого политика, его транспортные средства, документы, багаж и переписки.

В документе указано, что лишить неприкосновенности бывшего главу России сможет только Совет федерации. В частности, на основании обвинения экс-лидера страны в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

При этом такое решение Совфед должен принять в течение трех месяцев после предъявления обвинений, иначе последние будут считаться отклоненными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета федерации, который, в частности, предусматривает пост пожизненного сенатора для экс-президентив.