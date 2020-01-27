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27 января • обновлено в 15:13
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В России задержали японского "шпиона": первые подробности

2.2т
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В России задержали подданного Японии, который якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале.

После инцидента, японским дипломатам, аккредитованным в России, МИД заявил протест, передает РИА Новости.

"25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии", – говорится в сообщении.

ФСБ РФ

ФСБ РФ

Отмечается, что в российское министерство был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. Иностранному дипломату вручили ноту протеста. Известно, что задержанный японец попал в Россию по журналистской визе.

Японскому подданному власти РФ дали 72 часа, чтобы он покинул территорию России.

"На следующий день находящийся в России по журналисткой визе японец выехал на родину", - добавили в МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму ФСБ задержала мужчину, который якобы по заданию спецслужб Украины оборудовал схрон со взрывчаткой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Да уж. Грамотность у тн "тимура" зашкаливает. Это укрообразование,да? Или тупизм,пофигизм и укрообразование? Мне с моим образованием с СССР читать противно.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Настав січень для рашки 37-го року. Вітаю всіх скрєпних!!!!!!
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