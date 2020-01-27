В России задержали японского "шпиона": первые подробности

В России задержали подданного Японии, который якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале.

После инцидента, японским дипломатам, аккредитованным в России, МИД заявил протест, передает РИА Новости.

"25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии", – говорится в сообщении.

ФСБ РФ

Отмечается, что в российское министерство был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. Иностранному дипломату вручили ноту протеста. Известно, что задержанный японец попал в Россию по журналистской визе.

Японскому подданному власти РФ дали 72 часа, чтобы он покинул территорию России.

"На следующий день находящийся в России по журналисткой визе японец выехал на родину", - добавили в МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму ФСБ задержала мужчину, который якобы по заданию спецслужб Украины оборудовал схрон со взрывчаткой.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.