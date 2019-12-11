В России задержали сторонника "Правого сектора": все подробности

Российская ФСБ задержала в Мурманске сторонника "Правого сектора", который якобы собирался совершить теракт.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что задержанный якобы планировал устроить взрыв у административного здания в Мурманске, сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", – сообщили в ЦОС.

В Мурманске задержали сторонника "Правого сектора" ki-news.ru

В службе добавили, что 36-летнего россиянина задержали 10 декабря, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Отметим, что в России организацию "Правый сектор" считают экстремистской, и она запрещена.

Как писал OBOZREVATEL, в Московском регионе правоохранители задержали экс-члена "Правого сектора" Игоря Пирожка. По данным ФСБ, он возглавлял отряд ПС, который занимался "партизанской войной",

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