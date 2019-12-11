Главная Новости
11 декабря • обновлено в 13:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России задержали сторонника "Правого сектора": все подробности

2.4т
Читать материал на украинском

Российская ФСБ задержала в Мурманске сторонника "Правого сектора", который якобы собирался совершить теракт.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что задержанный якобы планировал устроить взрыв у административного здания в Мурманске, сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", – сообщили в ЦОС.

В Мурманске задержали сторонника "Правого сектора"

В Мурманске задержали сторонника "Правого сектора"

ki-news.ru

Новости
"Изгоняющий Путина": в России задержали шамана, который шел на Кремль

В службе добавили, что 36-летнего россиянина задержали 10 декабря, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Отметим, что в России организацию "Правый сектор" считают экстремистской, и она запрещена.

Как писал OBOZREVATEL, в Московском регионе правоохранители задержали экс-члена "Правого сектора" Игоря Пирожка. По данным ФСБ, он возглавлял отряд ПС, который занимался "партизанской войной",

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия Мурманск
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
12
19
Смешно
4
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Отлично, сдохнет на зоне ,когда его у сраку продырявят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Santi Amonito
Santi Amonito
Шо, опять "Правый"?, - да вы там на к@цапстане вже показились с "ПС", ущербные, - ссытесь с утра до ночи?.... Валерьянку с боярой смешивайте по-чаще может отпустит, а то мочи не хватит для анализов в WADA - и опять пролет следующими ОИ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Santi Amonito, нет, не ссымся с утра до ночи ... Шахтёрам помогаем ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
повесить падлу.......жовто/блакытную
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги