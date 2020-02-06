В России задержали подозреваемого в убийстве "вора в законе" Япончика

В Россия полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве "вора в законе" Вячеслава Иванькова, известного, как Япончик.

Об этом сообщает 360tv.ru в Telegram. Задержанный Муртаз Шадания по версии следствия следил за криминальным авторитетом "для установления его образа жизни и выбора места убийства", а также занимался транспортировкой оружия, из которого Япончика и застрелили. Шадании уже предъявили обвинение.

Следователи считают, что Шадания действовал по указанию криминального авторитета Ильи Симония по прозвищу Махо – предполагаемого организатора убийства Япончика.

Вячеслав Иваньков (Япончик) tengrinews.kz

Махо в настоящее время объявлен в розыск.

Напомним, в 2009 году снайпер тяжело ранил Иванькова, когда тот выходил из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Пуля попала в живот. Япончика госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала грузинского "вора в законе" Нукри Гальского, которому запрещено пребывать на территории Украины.

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