В России задержали губернатора по подозрению в организации убийств: детали и фото

В России 8 июля задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств и покушений на ряд предпринимателей.

Об этом сообщили на сайте Следственного комитета России. Отмечается, что преступления были совершены в 2004-2005 годах. По делу ранее были задержаны и арестованы еще четверо участников организованной группы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Главу Хабаровского края подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов – Евгения Зори и Олега Булатова – из-за разногласий в бизнесе, отмечает lenta.ru.

Задержание Сергея Фургала в России. Скриншот из видео

Уголовное дело в отношении Фургала было возбуждено после показаний нескольких арестованных россиян, предположительно, его сообщников.

Показания против губернатора дали бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей, пишет ТАСС.

Задержание Сергея Фургала в России. Скриншот из видео

Задержание Сергея Фургала в России. Скриншот из видео

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