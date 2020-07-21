В России задержали "бутовского" маньяка: насиловал и грабил женщин.

В Москве (Россия) задержали так называемого бутовского маньяка – его подозревают в изнасиловании и грабежах молодых женщин.

Об этом во вторник, 21 июля сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова, передает Лента.ру. По данным следствия, 29-летний россиянин совершал нападения в Южном Бутово с 3 июля.

Преступления совершались преимущественно в вечернее время. Маньяк нападал на женщин сзади, совершал в отношении них действия сексуального характера и грабил. Все семь пострадавших женщин дали сотрудникам правоохранительных органов схожие черты подозреваемого.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера"). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых уже трое потерпевших опознали нападавшего. Расследование продолжается.

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