В России забили тревогу из-за заявлений США о войне

В ответ на заявление США о возможной войне и ее первой цели в России сообщили, что безопасность всех регионов страны в самых различных ее аспектах, обеспечена на должном уровне.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". Он подчеркнул, что это же касается и Калининградской области, о которой упомянул командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган, говоря о прорыве российских систем ПВО.

Дмитрий Песков aif.ru

Как писал OBOZREVATEL, американский генерал заявил, что Пентагон имеет план по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области. По его словам, военнослужащие проходят соответствующую подготовку.

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