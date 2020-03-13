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13 марта • обновлено в 15:34
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В России за сутки зафиксировали 11 новых случаев заболевания коронавирусом

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В России за последние сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Такие неутешительными данными поделились в оперативном штабе по вопросам распространения болезни. Об этом сообщает "Медуза".

В частности, COVID-19 обнаружили у пяти человек в Москве, трех в Петербурге, по одному заболели в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае.

В России коронавирус обнаружили еще у 11 человек

В России коронавирус обнаружили еще у 11 человек

Отмечается, что большинство заболевших в последние две недели посещали другие страны, среди которых Италия, Франция и Австрия. А один из россиян заразился коронавирусом после контакта с ранее заболевшим.

При этом всего COVID-19 в России по состоянию на 13 марта обнаружили у 45 человек: 42 россиян, двух граждан Китая и гражданина Италии. По данным Минздрава, ранее восемь пациентов, в том числе все иностранцы, выздоровели и были выписаны из больниц.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат нелегитимной Госдумы РФ Сергей Катасонов потенциально мог заразить президента страны Владимира Путина китайским коронавирусом.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
вирус
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