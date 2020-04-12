В России за сутки добавилось более 2 тыс. больных COVID-19: "скорые" не успевают

За последние сутки в 52 регионах России зарегистрировано еще 2186 больных коронавирусом COVID-19.

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Как сообщил оперативный штаб РФ по борьбе с распространением коронавируса, 1306 новых случаев заражения зафиксировали в Москве, 278 – в Московской области, 69 – в Санкт-Петербурге и 61 – в Мурманской области.

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Общее количество инфицированных в России достигло 15 770 человек, за сутки прирост составил 16,1%. При этом 130 пациентов умерли, 1291 вылечился, 146 тыс. – остаются под наблюдением.

В московских больницах не успевают принимать больных с подозрением на коронавирус. Экстренные службы 11 апреля подтвердили эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Москвой возле больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в столице сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме.

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