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12 апреля • обновлено в 13:44
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В России за сутки добавилось более 2 тыс. больных COVID-19: "скорые" не успевают

2.4т
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За последние сутки в 52 регионах России зарегистрировано еще 2186 больных коронавирусом COVID-19.

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Как сообщил оперативный штаб РФ по борьбе с распространением коронавируса, 1306 новых случаев заражения зафиксировали в Москве, 278 – в Московской области, 69 – в Санкт-Петербурге и 61 – в Мурманской области.

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Общее количество инфицированных в России достигло 15 770 человек, за сутки прирост составил 16,1%. При этом 130 пациентов умерли, 1291 вылечился, 146 тыс. – остаются под наблюдением.

В московских больницах не успевают принимать больных с подозрением на коронавирус. Экстренные службы 11 апреля подтвердили эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Москвой возле больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в столице сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
Новости России вирус
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Легализация данных дело хлопотное, особенно если вначале пришлось врать и скрывать реальную ситуацию в России.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Московские варвары на реанимобилях госпитализируют больных. В Цэевропе уже давно "семейный врач" ставит диагноз по Скайпу и прописывает подорожник.
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Он Алекс
Он Алекс
Лазарев Ярослав, слуш лжец, а че у вас каникулы, а не режим ЧС как у всех нормальных стран, нет денег у государства помогать россиянам ?
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