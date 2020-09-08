В России за критику Кадырова парня заставили сесть на бутылку. Видео 21+

В соцсетях появилось видео, на котором 19-летнего модератора чата оппозиционного к чеченской власти Telegram-канала "1ADAT" заставили совершить над собой насилие.

На видео он представился администратором указанного канала, извинился перед чеченцами и сел на бутылку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В "1ADAT" подчеркнули, что Салман Тепсуркаев был не администратором, а только следил за чатом.

"Парня на видео зовут Тепсуркаев Салман, ему 19 лет. Его данные мы узнали вместе с вами из видео, так как мы никогда не спрашиваем личную информацию у людей. И мы также постоянно твердим людям, что свои данные никому разглашать нельзя. Молодой человек на видео не был никогда в администрации "1ADATA", и кадыровцы сами это прекрасно знают, он лишь следил за чатом, был модератором, при чем следил по своему собственному желанию", – сказано в сообщении.

На видео парень назвал канал "грязным", а себя – незаконнорожденным. Также он оскорбляет свою мать и говорит, что решил наказать себя сам.

"Я передаю эстафету всем сотрудникам Telegram-канала "1ADAT"", – приводит его слова Русская служба ВВС.

В свою очередь глава Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская заявила, что это видео может вызвать большие проблемы.

"Молодые люди шокированы увиденным и обсуждают, как мобилизоваться", – написала правозащитница в Twitter.

Twitter Екатерины Сокирянской.

Telegram-канал "1ADAT" публикует новости о Чечне, а также критикует главу республики Рамзана Кадырова и его окружение.

(Внимание! На видео присутствует жестокая сцена насилия)

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в пригороде Вены был застрелен Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены, который критиковал главу Чечни Разана Кадырова.

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