В России взорвался жилой дом: есть жертва, много раненных

В городе Вологда (Россия) в ночь с 15 на 16 декабря в многоэтажном доме произошел взрыв, в результате чего минимум один человек погиб, еще шестеро ранены.

ЧП случилось в жилом доме по улице Карла Маркса, 74a около полуночи на верхнем этаже пятиэтажки.

Как передает vologda-poisk.ru, взрыв вызвал серьезные разрушения, обвал лоджии. Ударной волной выбило конструктивные части стены дома, элементами битого кирпича и мусора были повреждены машины во дворе.

Фото с места ЧП

Известно, что жертва взрыва - женщина, она скончалась по дороге в больницу.

"Произошел взрыв бытового газа в жилом доме", - рассказала сотрудник областного МЧС Анна Петухова местному порталу gorodvo.ru.

vologda-poisk.ru

vologda-poisk.ru

vologda-poisk.ru

vologda-poisk.ru

vologda-poisk.ru

vologda-poisk.ru

"Предварительно взрыв произошел в результате неконтролируемой утечки бытового газа из замкнутой системы. Это могло стать следствием ненадлежащей эксплуатации жильцами газового оборудования либо несвоевременного или недостаточного обслуживания системы", - рассказал НТВ источник в службах технического надзора региона.

Также рассматривается версия неисправности газового прибора в квартире, где находился эпицентр взрыва. Сообщается, что пожара за взрывом не последовало.

НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в пятиэтажке по улице Садовой, 10 в самом центре Фастова прогремел утром 14 декабря. В результате в больницу был доставлен один мужчина — он травмировал ногу после падения с пятого этажа.

Сотрудники "Киевоблгаза" опровергли версию с утечкой бытового газа. Для расследования причин ЧП была создана комиссия.

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