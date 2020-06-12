Главная Новости
13 июня • обновлено в 02:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России взорвалось газохранилище: есть погибший и пострадавшие. Видео огненного факела

Читать материал на украинском

На газораспределительной станции в российской Казани произошел взрыв и возник пожар, в результате чего один человек погиб и двое пострадали. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошел в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров вечером 12 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Казани произошел взрыв в газохранилище

В Казани произошел взрыв в газохранилище

Кадр видео МЧС РФ

В МЧС РФ уточнили, что хранилище находится на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ".

К тушению пожара задействовали 138 человек и 48 единиц техники, а также пожарный поезд.

В Казани произошел взрыв в газохранилище

В Казани произошел взрыв в газохранилище

Кадр видео МЧС РФ

Следственный комитет России открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

(Видео МЧС РФ)

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Зеленодольске в мае произошел пожар в больнице, в котором три человека погибли и трое пострадали.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия Казань
Теги
пожар взрыв
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 426 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги