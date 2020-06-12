В России взорвалось газохранилище: есть погибший и пострадавшие. Видео огненного факела

На газораспределительной станции в российской Казани произошел взрыв и возник пожар, в результате чего один человек погиб и двое пострадали. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошел в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров вечером 12 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Казани произошел взрыв в газохранилище Кадр видео МЧС РФ

В МЧС РФ уточнили, что хранилище находится на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ".

К тушению пожара задействовали 138 человек и 48 единиц техники, а также пожарный поезд.

В Казани произошел взрыв в газохранилище Кадр видео МЧС РФ

Следственный комитет России открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

(Видео МЧС РФ)

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Зеленодольске в мае произошел пожар в больнице, в котором три человека погибли и трое пострадали.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.