В России взлетел на воздух жилой дом: среди погибших – ребенок. Видео огненного ЧП

В результате взрыва газа в частном доме в посёлке Боровский Тюменской области погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщение о ЧП поступило в 03:00. При разборе завалов спасатели обнаружили тела мужчины и мальчика десяти лет.

взрыв дома

Дом в результате взрыва и пожара оказался разрушен. Выясняются обстоятельства происшествия.

Свидетели засняли огромный столб пламени. При этом, жители соседних домов также почувствовали сильную взрывную волну.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом девушка подорвалась на гранате.

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