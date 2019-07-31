Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

В России взлетел на воздух жилой дом: среди погибших – ребенок. Видео огненного ЧП

2.4т Читать материал на украинском

В результате взрыва газа в частном доме в посёлке Боровский Тюменской области погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщение о ЧП поступило в 03:00. При разборе завалов спасатели обнаружили тела мужчины и мальчика десяти лет.

взрыв дома

взрыв дома

Новости
В Китае на заводе прогремел мощный взрыв: момент попал на видео

Дом в результате взрыва и пожара оказался разрушен. Выясняются обстоятельства происшествия.

Свидетели засняли огромный столб пламени. При этом, жители соседних домов также почувствовали сильную взрывную волну.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом девушка подорвалась на гранате.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Тюмень
Теги
взрыв взрыв дома Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
3
Смешно
0
Интересно
11
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel