В России выпал "коронавирусный" град: аномалию засняли на видео

В российском Кузбассе выпал град, который по форме напоминает 3D-модель молекулы коронавируса.

При этом сами градины местами достигали размеров 5-7 см. соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Погода от шефа" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Градины на Кузбассе местами достигали 7 см Кадр видео "Погода от шефа"

Отмечается, что непогода прошла на территории Тисульского и Мариинского районов Кемеровской области, а особенно сильными осадки были сильными в поселке Комсомольский.

Последствия крупного града в Кемеровской области Кадр видео "Погода от шефа"

"Разбиты крыши хозяйственных построек, почти полностью уничтожен урожай, повреждены автомобили", – сказано в сообщении.

Последствия крупного града в Кемеровской области Кадр видео "Погода от шефа"

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких населенных пунктах Ривненской области в июне выпал град размером с куриное яйцо.