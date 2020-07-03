В России выпал "коронавирусный" град: аномалию засняли на видео
Градины на Кузбассе местами достигали 7 см. Кадр видео "Погода от шефа".
В российском Кузбассе выпал град, который по форме напоминает 3D-модель молекулы коронавируса.
При этом сами градины местами достигали размеров 5-7 см. соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Погода от шефа" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
Градины на Кузбассе местами достигали 7 см Кадр видео "Погода от шефа"
Отмечается, что непогода прошла на территории Тисульского и Мариинского районов Кемеровской области, а особенно сильными осадки были сильными в поселке Комсомольский.
Последствия крупного града в Кемеровской области Кадр видео "Погода от шефа"
"Разбиты крыши хозяйственных построек, почти полностью уничтожен урожай, повреждены автомобили", – сказано в сообщении.
Последствия крупного града в Кемеровской области Кадр видео "Погода от шефа"
Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких населенных пунктах Ривненской области в июне выпал град размером с куриное яйцо.