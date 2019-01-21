В России вводят штрафы за карты без Крыма

В России хотят ввести штрафы за использование карт РФ, на которых не отмечен Крым.

Законопроект намерен рассмотреть Совет Федерации уже в ближайшие три месяца, пишут "Известия". Авторы закона отмечают, что при подготовке документа ориентировались на статью Административного кодекса об использовании госсимволов — герба и флага РФ.

"Планируем ввести ответственность за неверное указание территориальной принадлежности Крыма. Ранее мы уже направляли подобный законопроект в Совет Федерации, но потом решили его вернуть и доработать", — сообщил член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.

Как заявила соавтор проекта Ольга Ковитиди, законопроект будет касаться не только Крыма, но и общего изображения карты России.

"Первоначально идея была рождена сенаторами от Крыма, но когда мы углубились в изучение вопроса, поняли, что тема требует более глубокой проработки. Например, в настоящее время законом не закреплено правовое понятие, в соответствии с которым любые изображения РФ, ее границ и территории, размещаемые, в частности, на товарах народного потребления, являются картой", — отметила она.

Крым Главред

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил о новом объединении Руси, которое якобы началось с аннексии РФ украинского Крыма.

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