МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России вводят штрафы за карты без Крыма

635Читать материал на украинском

В России хотят ввести штрафы за использование карт РФ, на которых не отмечен Крым.

Законопроект намерен рассмотреть Совет Федерации уже в ближайшие три месяца, пишут "Известия". Авторы закона отмечают, что при подготовке документа ориентировались на статью Административного кодекса об использовании госсимволов — герба и флага РФ.

Новости
''Будет большая кровь'': нардеп предложил вернуть Крым и Донбасс с помощью Японии

"Планируем ввести ответственность за неверное указание территориальной принадлежности Крыма. Ранее мы уже направляли подобный законопроект в Совет Федерации, но потом решили его вернуть и доработать", — сообщил член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.

Как заявила соавтор проекта Ольга Ковитиди, законопроект будет касаться не только Крыма, но и общего изображения карты России.

"Первоначально идея была рождена сенаторами от Крыма, но когда мы углубились в изучение вопроса, поняли, что тема требует более глубокой проработки. Например, в настоящее время законом не закреплено правовое понятие, в соответствии с которым любые изображения РФ, ее границ и территории, размещаемые, в частности, на товарах народного потребления, являются картой", — отметила она.

Крым

Крым

Главред

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил о новом объединении Руси, которое якобы началось с аннексии РФ украинского Крыма.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Разумно...правильно..никакой политики
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги