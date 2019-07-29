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В России второклассники с пистолетами пытались ограбить магазин. Эпичное видео

1.1т Читать материал на украинском

В Екатеринбурге (Россия) двое мальчиков семи и восьми лет пытались ограбить магазин с игрушками при помощи пневматического пистолета.

Соответствующее видео распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, продавщица заподозрила детей в краже, после чего один из мальчиков, чтобы избежать наказания, направил на нее игрушечное оружие. В этот время второй убежал с места "преступления".

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В России второклассники пытались ограбить магазин

В России второклассники пытались ограбить магазин

Скриншот из видео

Мальчика с пистолетом продавщице все же удалось поймать и задержать до приезда полиции. Отмечается, что правоохранители провели профилактическую беседу как с детьми, так и с их родителями. Ребенка, который обстрелял продавца, вероятно, поставят на профилактический учет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали смешное видео, на котором россиянин пугает своего маленького сына, который не хочет ложиться спать, приходом президента РФ Владимира Путина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Екатеринбург
Теги
Россия Новости России
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Турчин Сергей
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