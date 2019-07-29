В России второклассники с пистолетами пытались ограбить магазин. Эпичное видео

В Екатеринбурге (Россия) двое мальчиков семи и восьми лет пытались ограбить магазин с игрушками при помощи пневматического пистолета.

Соответствующее видео распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, продавщица заподозрила детей в краже, после чего один из мальчиков, чтобы избежать наказания, направил на нее игрушечное оружие. В этот время второй убежал с места "преступления".

В России второклассники пытались ограбить магазин Скриншот из видео

Мальчика с пистолетом продавщице все же удалось поймать и задержать до приезда полиции. Отмечается, что правоохранители провели профилактическую беседу как с детьми, так и с их родителями. Ребенка, который обстрелял продавца, вероятно, поставят на профилактический учет.

Ну вот есть же ещё у Рассеюшки надежда и опора в будущем с таким подрастающим поколением!🤣

На Урале двое малолеток решили ограбить с помощью пневматического пистолета.... МАГАЗИН ИГРУШЕК! Одного из них продавец скрутила и передала полиции.

Впереди не 90-е, а гораздо круче. pic.twitter.com/gEjrptZlTe — Krychek (@Krychek5) July 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали смешное видео, на котором россиянин пугает своего маленького сына, который не хочет ложиться спать, приходом президента РФ Владимира Путина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.