В России второй Чернобыль? Эколог сделал заявление

Если причиной радиационного загрязнения после взрыва на полигоне в Архангельской области (Россия) был взрыв крылатой ракеты "Буревестник", масштабы инцидента нельзя сравнивать с масштабами Чернобыльской катастрофы.

"Пока это так не выглядит", – рассказал OBOZREVATEL сопредседатель российской экологической группы "Экозащита!" Владимир Сливяк.

По его словам, "независимые эксперты подозревают, что происходили испытания ракеты "Буревестник", про которую очень мало что известно, только то, что там должна быть ядерная установка, условно говоря, мини-реактор, который создает энергию для движения ракеты и играет роль двигателя. Может быть, это так, может быть, нет. Установить это на данный момент не представляется возможным. Но даже в самом худшем случае, если это действительно "Буревестник" с мини-реактором с ядерным материалом, и если этот мини-реактор при взрыве разнесло, этого ядерного топлива далеко не столько, сколько было в Чернобыле".

Крылатая ракета, иллюстрация Google Images

"Одно дело – реактор на 1000 мегаватт, с графитом, с тонной ядерного топлива внутри, и совершенно другое дело – ракета. Да, при некотором стечении обстоятельств большой радиационный выброс может быть, но все-таки это нельзя сравнивать с большим реактором на атомной станции. Это не такое количество радиации", – убежден эколог.

В то же время он заметил, что информация об инциденте скрывается, а те сведения, которые сообщаются, не заслуживают доверия. "Мы не знаем, что там взорвалось, мы не знаем, что это такое, мы судим чисто теоретически, потому что информацию никто не предоставляет", – констатировал он.

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