В России вступили в силу поправки в конституцию: Путину обнулили срок и расширили власть
В cубботу, 4 июля, в России вступили в силу поправки в конституцию, за которые ранее проголосовали россияне.
Кроме обнуление сроков президентства Владимира Путина, в основной закон России были внесены ряд изменений:
Президент будет формировать Госсовет, который будет определять основные направления политики.
Президентом снова можно быть не больше двух раз подряд. Бывший президент получает неприкосновенность (но с возможностью импичмента).
Правительство РФ поделили на две части: силовой блок назначает глава Кремля после консультаций с Совфедом, остальных – Госдума по предложению премьера. Самого премьера назначает президент после утверждения в Госдуме.
Добавлена новая причина для роспуска Госдумы – если из-за несговорчивости депутатов в правительстве пустует 1/3 кресел. Зато президент больше не обязан распускать Думу, трижды отклонившую ему премьера (но при желании может).
Отныне министры могут уходить в отставку по одному.
Члены Совфеда получили новое название должности – сенатор: по 2 от каждого региона плюс 30 федеральных сенаторов (из них до 7 пожизненных за заслуги) и бывшие президенты (пожизненно). И назначать их будут на 6 лет.
Президент сможет направлять решения международных судов и принятые парламентом законы на экспертизу в Конституционный суд, и если там сочтут их неконституционными – не исполнять/не подписывать.
Президент сам будет назначать на должности прокуроров и может инициировать увольнение судейской верхушки, в том числе членов Конституционного и Верховного судов (решать будут сенаторы).
Чиновникам, парламентариям и судьям запрещены иностранное гражданство, вид на жительство и банковские счета.
Конституция России теперь прямо гарантирует, что минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума "в целом по России" и что пенсия индексируется не реже раза в год, и закрепляет, что брак – союз мужчины и женщины.
В конституции появилось новое понятие "федеральных территорий" – они не будут входить ни в один регион.
В основном законе теперь записано, что Россия объединена тысячелетней историей, хранит память предков, передавших идеалы и веру в бога, защищает историческую правду и запрещает умалять подвиг народа при защите отечества. Она правопреемник и правопродолжатель СССР. А русский народ – государствообразующий в многонациональном союзе равноправных народов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава России Владимир Путин проголосовал за поправки в конституцию, главной среди которых является обнуление его сроков.
Позже россияне в сети раскритиковали "вечного" президента.
В России голосование за поправки в конституцию назвали "триумфом доверия" к президенту Владимиру Путину.
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию РФ после всероссийского голосования.