В России вступили в силу поправки в конституцию: Путину обнулили срок и расширили власть

В cубботу, 4 июля, в России вступили в силу поправки в конституцию, за которые ранее проголосовали россияне.

Кроме обнуление сроков президентства Владимира Путина, в основной закон России были внесены ряд изменений:

Президент будет формировать Госсовет, который будет определять основные направления политики.

Президентом снова можно быть не больше двух раз подряд. Бывший президент получает неприкосновенность (но с возможностью импичмента).

Правительство РФ поделили на две части: силовой блок назначает глава Кремля после консультаций с Совфедом, остальных – Госдума по предложению премьера. Самого премьера назначает президент после утверждения в Госдуме.

Добавлена новая причина для роспуска Госдумы – если из-за несговорчивости депутатов в правительстве пустует 1/3 кресел. Зато президент больше не обязан распускать Думу, трижды отклонившую ему премьера (но при желании может).

Отныне министры могут уходить в отставку по одному.

Члены Совфеда получили новое название должности – сенатор: по 2 от каждого региона плюс 30 федеральных сенаторов (из них до 7 пожизненных за заслуги) и бывшие президенты (пожизненно). И назначать их будут на 6 лет.

Президент сможет направлять решения международных судов и принятые парламентом законы на экспертизу в Конституционный суд, и если там сочтут их неконституционными – не исполнять/не подписывать.

Президент сам будет назначать на должности прокуроров и может инициировать увольнение судейской верхушки, в том числе членов Конституционного и Верховного судов (решать будут сенаторы).

Чиновникам, парламентариям и судьям запрещены иностранное гражданство, вид на жительство и банковские счета.

Конституция России теперь прямо гарантирует, что минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума "в целом по России" и что пенсия индексируется не реже раза в год, и закрепляет, что брак – союз мужчины и женщины.

В конституции появилось новое понятие "федеральных территорий" – они не будут входить ни в один регион.

В основном законе теперь записано, что Россия объединена тысячелетней историей, хранит память предков, передавших идеалы и веру в бога, защищает историческую правду и запрещает умалять подвиг народа при защите отечества. Она правопреемник и правопродолжатель СССР. А русский народ – государствообразующий в многонациональном союзе равноправных народов.

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