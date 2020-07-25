В России вспыхнула самая масштабная акция протеста: требуют свергнуть Путина. Фото и видео

В субботу, 25 июля, в Хабаровске (Россия) продолжились митинги протеста в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Также россияне требуют отставки главы РФ Владимира Путина.

Как пишет "Медуза", сегодняшняя акция может стать крупнейшей, затмив предыдущие митинги в поддержку экс-чиновника. Протестующие скандируют такие лозунги: "Свободу", "Пока мы едины – мы непобедимы", "Это наш край", а также "Долой царя", "Россия, просыпайся" и "Путина в отставку".

Протестующие россияне вышли на центральные улицы Хабаровска – Тургенева, Муравьева-Амурского и центральную площадь Ленина. По данным издания в акции протеста принимают участие несколько десятков тысяч человек, что примерно на треть больше, чем во время предыдущих субботних акций, 18 и 11 июля, которые были названы самыми массовыми в истории Хабаровска.

Добавим, что "Комсомольская правда" пишет, что число протестующих достигло 20 тысяч человек, в тоже время в мэрии города говорят, что на митинг лишь 6,5 тысяч россиян.

"В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. На площади перед правительством региона сегодня собралось около трех тысяч человек. Во время шествия к толпе присоединились еще около трех тысяч человек. Всего акция собрала около 6,5 тысяч горожан", – сообщили в мэрии города.

Отметим, что акции протеста в поддержку Фургала проходят также во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольска-на-Амуре.

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