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22 декабря • обновлено в 09:37
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В России вспыхнул жуткий пожар на заводе "Нефтехим": подробности, фото и видео

4.3т
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В Уфе вспыхнул масштабный пожар на "Опытном заводе Нефтехим".

Как заявили в управлении МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 04:55. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.

"Поступило сообщение о горении в трехэтажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная в городе Уфе. Пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

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Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К тушению привлечены 75 человек и 21 единица техники, в том числе пожарный поезд.

По информации спасателей, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Она растекается из 250-литровых емкостей, есть угроза другим емкостям.

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

Как писал OBOZREVATEL, ранее В Москве в районе Варшавского шоссе загорелось складское здание. Всего горело 7 тысяч квадратных метров помещения.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Уфа
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
У нас в России без разгильдяйства и головотяпства ничего не обходится
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Маринов Михаил, у вас в России все пожары исключительно от разгильдяйства и головотяпства? Может быть, стоит дать время следствию для установления причин?
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0
0
Лілія Лілія
Лілія Лілія
Гори, гори ясно, щоби не погасло.
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Станкевичус Лілія, трупов нет, брысь, стервятница
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0
1
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Украинцы не беспокойтесь все потушили.
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1
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