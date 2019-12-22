В России вспыхнул жуткий пожар на заводе "Нефтехим": подробности, фото и видео

В Уфе вспыхнул масштабный пожар на "Опытном заводе Нефтехим".

Как заявили в управлении МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 04:55. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.

"Поступило сообщение о горении в трехэтажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная в городе Уфе. Пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К тушению привлечены 75 человек и 21 единица техники, в том числе пожарный поезд.

По информации спасателей, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Она растекается из 250-литровых емкостей, есть угроза другим емкостям.

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

В Уфе загорелся "Нефтехим"

Как писал OBOZREVATEL, ранее В Москве в районе Варшавского шоссе загорелось складское здание. Всего горело 7 тысяч квадратных метров помещения.

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