Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

В России вспыхнул теплоход: есть жертва. Первые фото и видео

853 Читать материал на украинском

В Санкт-Петербурге (Россия) на Октябрьской набережной в Уткиной заводи вспыхнул пожар на теплоходе "Петр Чайковский".

Как передает Telegram-канал Mash, возгорание началось в каюте второго механика. В результате ЧП он погиб. Предварительно, мужчина отравился угарным газом. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Сгорели, держась за руки: выяснились душераздирающие детали о жертвах пожара в "Токио Стар"

Рядом с вспыхнувшим теплоходом борт в борт стояло еще одно судно – "Сергей Дягилев".

В России вспыхнул теплоход: есть жертва. Первые фото и видео
В России вспыхнул теплоход: есть жертва. Первые фото и видео

Оттуда тоже пришлось эвакуировать людей. Всего на берег сошло около 200 человек.

В каюте, где начался пожар, выгорело 8 квадратных метров.

Видео - Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Саратове случился крупный пожар в жилом двухэтажном доме на площади 600 кв. м.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Гoвно не тонет! Зато горит хорошо! Доказано кацaпами!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...