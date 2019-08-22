В России вспыхнул теплоход: есть жертва. Первые фото и видео

В Санкт-Петербурге (Россия) на Октябрьской набережной в Уткиной заводи вспыхнул пожар на теплоходе "Петр Чайковский".

Как передает Telegram-канал Mash, возгорание началось в каюте второго механика. В результате ЧП он погиб. Предварительно, мужчина отравился угарным газом. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Рядом с вспыхнувшим теплоходом борт в борт стояло еще одно судно – "Сергей Дягилев".

Оттуда тоже пришлось эвакуировать людей. Всего на берег сошло около 200 человек.

В каюте, где начался пожар, выгорело 8 квадратных метров.

Видео - Mash

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