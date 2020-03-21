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21 марта • обновлено в 09:37
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В России вспыхнул страшный пожар на заводе: жуткое видео

3.6т
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В субботу, 21 марта, в Московской области России загорелись складские помещения Дмитровского алюминиевого завода.

Огонь охватил более 80% площади, кровля здания обрушилась. Пожару присвоили третий повышенный ранг сложности, сообщает "Интерфакс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Спасатели готовят авиацию для тушения возгорания. Бороться с огнём планируют также при помощи пожарного поезда. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Причина пожара неизвестна.

Telegram "Говорит Москва"

Telegram "Говорит Москва"

Пожар под Москвой

Telegram "Говорит Москва"

Telegram "Говорит Москва"

Пожар под Москвой

Telegram "Говорит Москва"

Telegram "Говорит Москва"

Пожар под Москвой

Telegram "Говорит Москва"

Telegram "Говорит Москва"

Пожар под Москвой

Как писал OBOZREVATEL ранее, в оккупированной боевиками Луганской области на Алчевском коксохимическом заводе произошло обрушение 200 метров газопровода, из-за чего начался пожар.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Москва
Тег
пожар
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