В России вспыхнул скандал с роликом о семье гомосексуалистов: сеть в шоке. Видео

В России показали ролик об усыновлении ребенка гей-парой, который направлен в поддержку изменений в Конституцию. Он вызвал негативную реакцию россиян.

В нем показано, как мальчика из детского дома усыновляют. Однако оказывается, что жить он будет с двумя гомосексуалистами, на что персонал реагирует с отвращением (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Официальный ролик к 1 июля: голосуй за поправки в Конституцию или всех русских детей заберут к себе домой геи", – написал медиаменеджер Петр Верзилов.

"Реально, путинские чиновники совершенно свихнулись на теме гомосексуальности", – отметил оппозиционный политик Алексей Навальный.

Также ролик вызвал негативную реакцию других россиян: "Вместо того, чтобы стремиться к тому, что в стране нет детей-сирот, опять воюют с теми, кто занимается сексом не по официально одобренной методичке"; "Аж плакать хочется. Как такое могли снять?"; "Мне стало стыдно смотреть прикреплённый ролик. Вообще, что плохого? Вместо воспитательниц, у которых на каждого малыша не хватит времени, ребенок получит родителей, которые ради него прошли кучу инстанций, которые хотят и могут быть родителями для него"; "Один вопрос: то есть они думают, что геи будут насильно одевать мальчика в платье?".

Позднее выяснилось, что актер Александр Филимоменко, который сыграл "гей-маму", будет голосовать против поправок к Конституции.

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При это он уточнил, что он снялся в двух таких роликах. "Это будет серия, но я играю только в двух", – приводит слова Филимоненко "Говорит Москва".

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении. Голосование по внесению правок в Конституцию состоится 1 июля 2020 года.