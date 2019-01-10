В России вспыхнул скандал из-за пышных похорон вора в законе: появилось видео

В России разгорелся скандал из-за похорон криминального авторитета, где присутствовали органы правопорядка.

Торжественное прощание с вором в законе Юрием Зарубиным по кличке Заруба прошло в Амурске Хабаровского края (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца видео).

В сети опубликовали видео, на котором видно, что ради траурной церемонии было частично перекрыто автомобильное движение, после чего на дороге образовалась пробка.

"2019 год, Хабаровский край, г. Амурск. Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия "Заруба". Перекрыли движение в городе. Хорошо, что сейчас не 90-ые!" – написал в Twitter пользователь Михаил Светлов.

Пользователи сети были поражены таким действием.

"Глава УВД и прокурор гроб несут", "Тут не исправить уже ничего, Господь, жги!", "Захватили власть, сами себя восхваляют, воздают почести и сами себя называют "авторитетами", являясь при этом паразитами на теле системы. Это как если бы глист или клещ возомнил себя королем собаки", – возмущались в сети.

Скриншот

Российские СМИ пишут, что на похоронах играли сотрудники прокуратуры и отдела полиции, которые несли гроб. В связи с распространением этой информации, управление МВД РФ по Хабаровскому краю назначило служебную проверку.

Сообщается, что на похоронах присутствовали городской прокурор и начальник отдела МВД по Амурскому району. Однако глава пресс-службы краевого УМВД Ирина Щеголева поспешила заявить, что это ложь.

Кроме того, Щеголева сказала, что автор публикации в интернете состоит "на учете в органах внутренних дел" и с ним "проводится беседа".

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