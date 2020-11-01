В России вспыхнул пожар в нефтяной шахте: начато эвакуацию

В нефтешахте "Яреганефть" в республике Коми (РФ) 1 ноября произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте МЧС. Предварительно, на аварийном участке находились 82 человека, было начато их эвакуацию.

Всех горняков из нефтяной шахты вывели на поверхность, сообщили вскоре в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми". Однако, по данным ТАСС в Telegram, двух человек разыскивают.

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Информация о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" поступила в МЧС России в 20:03 от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда МОГО "Ухта".

Известно, что "Яреганефть" принадлежит российской нефтяной компании "Лукойл".

После ЧП работу шахты временно остановили.

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