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В России вспыхнул пожар на предприятии: есть жертвы

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В России, в Санкт-Петербурге, 17 января произошел масштабный пожар и обрушение в здании типографии. В результате ЧП погиб один человек, еще трое получили травмы.

Трагедия произошла на Ленинском проспекте, 78, передает "Говорит Москва". Огонь разрушил перекладины между вторым и третьим этажами, после чего произошел обвал (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Произошло обрушение на площади 60 кв. метров. Есть пострадавшие, которые доставлены в лечебные учреждения. Более 30 человек эвакуированы", — прокомментировали в МЧС.

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Пожар в типографии в Санкт-Петербурге

Пожар в типографии в Санкт-Петербурге

Говорит Москва

Причины возгорания и информация о состоянии потерпевших уточняется. Спасатели начали поиски людей, которые могут находиться под завалами.

Пожар в типографии Питера

Пожар в типографии Питера

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в российской Перми 17 января произошел пожар в крупном бизнес-центре. Чтобы спастись от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.

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Место
РоссияСанкт-Петербург
Тег
Новости России
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