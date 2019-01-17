В России вспыхнул пожар на предприятии: есть жертвы

В России, в Санкт-Петербурге, 17 января произошел масштабный пожар и обрушение в здании типографии. В результате ЧП погиб один человек, еще трое получили травмы.

Трагедия произошла на Ленинском проспекте, 78, передает "Говорит Москва". Огонь разрушил перекладины между вторым и третьим этажами, после чего произошел обвал (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Произошло обрушение на площади 60 кв. метров. Есть пострадавшие, которые доставлены в лечебные учреждения. Более 30 человек эвакуированы", — прокомментировали в МЧС.

Пожар в типографии в Санкт-Петербурге Говорит Москва

Причины возгорания и информация о состоянии потерпевших уточняется. Спасатели начали поиски людей, которые могут находиться под завалами.

Пожар в типографии Питера Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в российской Перми 17 января произошел пожар в крупном бизнес-центре. Чтобы спастись от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.

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