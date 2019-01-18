В России вспыхнул нефтяной завод: первое видео огненного ''ада''

В России, в Иркутской области, 18 января разгорелся мощный пожар на заводе по нефтепереработке. Вследствие этого пострадал один человек.

ЧП произошло в городе Ангарск, около 17:45 по местному времени, пишет новостное агентство Irk.ru (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В пожарную службу Ангарска сообщили о возгорании в первом промышленном массиве нефтеперерабатывающего завода Ангарской нефтехимической компании. Воспламенилась печь установки по переработке нефтепродукта", — уточнили спасатели.

Пожар в Ангарске на заводе Скриншот

Представители МЧС сообщили, что угрозы распространения огня на большую площадь нет. Причины ЧП и информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Пожар в Ангарске на заводе Скриншот

Место пожара в Ангарске Google-карты

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Как писал OBOZREVATEL, в России, в Санкт-Петербурге, 17 января произошел масштабный пожар и обрушение в здании типографии. В результате ЧП погибло три человека, еще трое получили травмы.

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