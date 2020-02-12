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12 февраля • обновлено в 12:48
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В России вспыхнул громкий скандал из-за темнокожего с георгиевской лентой на пенисе. 18+

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В России разгорелся скандал из-за публикации в сети фото темнокожего мужчины на фоне российского флага с георгиевской ленте на пенисе.

Снимок появился на сайте юмористической энциклопедии "Луркоморье". Роскомнадзор потребовал удалить картинку из-за того, что она "выражает явное неуважение к государству, Конституции, официальным символам России и главе государства", сообщил в своем Telegram-канале один из основателей проекта Давид Хомак.

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В Роскомнадзоре уточнили, что 10 февраля изображение внесли в реестр запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры России. Картинку назвали оскорбительной и нарушающей нравственность.

Скандальное фото было опубликовано на одной из страниц сайта, посвященной темнокожим.

В России вспыхнул громкий скандал из-за темнокожего с георгиевской лентой на пенисе. 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото пропагандистских мероприятий, к которым террористы "Л/ДНР" приобщили детей. Так, они устроили в учебных заведениях "день георгиевской ленты" и "день флага "ЛНР".

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Россия
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Andria Viktor
Andria Viktor
Так это величие пениса,или Рассеи?определитесь..
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