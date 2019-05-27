В России вспыхнул большой десантный корабль: видео очередного провала

В понедельник, 27 мая, в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), который опубликовал подтверждающее видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что над судном поднимаются клубы черного дыма. При этом, пожарные возле корабля так и не появились.

В России вспыхнул большой десантный корабль vmnews.ru

"Митрофан Москаленко" narodna-pravda.ua

По данным "Вечернего Мурманска", пожар возник на "206 заводе", а корабли стояли там для утилизации. Кроме того, очевидцы сообщили, что "Митрофан Москаленко" горит уже не первый раз. Появилась информация также, что очагом возгорания могло стать стоящее рядом судно "Гремящий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошел масштабный пожар на территории известного завода-производителя баллистических ракет "Красмаш".

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