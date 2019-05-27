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В России вспыхнул большой десантный корабль: видео очередного провала

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В понедельник, 27 мая, в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), который опубликовал подтверждающее видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что над судном поднимаются клубы черного дыма. При этом, пожарные возле корабля так и не появились.

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В России вспыхнул большой десантный корабль

В России вспыхнул большой десантный корабль

vmnews.ru

"Митрофан Москаленко"

"Митрофан Москаленко"

narodna-pravda.ua

По данным "Вечернего Мурманска", пожар возник на "206 заводе", а корабли стояли там для утилизации. Кроме того, очевидцы сообщили, что "Митрофан Москаленко" горит уже не первый раз. Появилась информация также, что очагом возгорания могло стать стоящее рядом судно "Гремящий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошел масштабный пожар на территории известного завода-производителя баллистических ракет "Красмаш".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
"Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что корабль проекта 1174 "Носорог", находившийся с 2002 года в резерве, отправят на утилизацию" Это то что забыл написать обоз)
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
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леня зе
леня зе
пожар возник на "206 заводе", а корабли стояли там для утилизации.для тех кто читает только заголовок 😂😂😂
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