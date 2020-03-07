В России вспыхнул ангар с радиоэлектроникой: первые фото и видео

В субботу, 7 марта, в поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся ангар с радиоэлектроникой.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на экстренные службы, отметив, что огонь распространился на 3 тысячи метров (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Также стало известно, что горячий ангар обрушился. Информация о жертвах или раненых на данный момент не поступала.

Пожар в Новой Москве 360

"Есть угроза распространения огня на соседний ангар", – сообщили в правоохранительных органах.

Пожару присвоен второй ранг. По предварительным данным, внутри помещения находится электроника. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Пермском крае России прорвало магистральный газопровод "Прогресс", в результате чего столп огня поднялся высоко в небо.

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