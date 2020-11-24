В России вслед за Западом заявили о 95% эффективности вакцины против COVID-19

В России заявили, якобы вакцина от коронавируса (COVID-19) "Спутник V" показала свою эффективность свыше 95%.

По утверждению российских создателей препарата, таких результатов они добились на 42-й день после первой инъекции. Отмечается, что в России прошел второй промежуточный этап клинических исследований, где якобы вакцина показала эффективность 92%.

"В ходе испытаний специалистами по-прежнему не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. Наблюдение за состоянием участников продолжается", – говорится в сообщении.

В информации указано, что в следующих испытаниях "Спутника V" принимают участие 40 тысяч человек.

Добавим, что по данным Российского фонда прямых инвестиций, цена двух доз вакцины составит до десяти долларов "для зарубежных рынков".

Как сообщал OBOZREVATEL, фармацевтическая компания Pfizer заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 95% и не имеет серьезных побочных эффектов.

Также компания Moderna проинформировала, что ее новая вакцина, защищающая от COVID-19, эффективна почти на 95%.

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