Глава правительства России Михаил Мишустин в целях профилактики коронавируса выдал поручение привлечь к производству медицинских масок военных, студентов и заключенных.

Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК. Подлинность поручения, которое попало в распоряжение издания, подтвердили в Кабмине РФ.

В документе Мишустин, в частности, обязал Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардию обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ).

В России военных и заключенных обяжут делать маски против коронавируса

Минюст и ФСИН также обязали привлечь к изготовлению медицинских масок заключенных. Они должны изготавливать маски ежедневно.

Мишустин также поручил Минпромторгу создать логистику для доставки СИЗ потребителям — в том числе при помощи "Почты России" и интернет-торговли.

Минюсту дали указание разработать правовой акт об административной ответственности за нарушение установленных правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог Валерий Соловей заявил, что вопреки официальным данным количество инфицированных коронавирусом в России может достигать 130-180 тысяч человек, а умерших – 1600 человек.

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