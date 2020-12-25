В России военные обстреляли из пушки "Детский мир" в ТРЦ

В российском Пскове военнослужащие случайно обстреляли из пушки БМП торговый центр.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza. В результате инцидента никто не пострадал.

В сообщении сказано, что 19-летний ефрейтор одной из воинских частей, обслуживая боевую машину десанта БМД-4 случайно произвел два выстрела в воздух из автоматической пушки.

Болванка одного из боеприпасов пробила крышу ТРЦ "Фьорд Плаза" и упала в отдел "Детский мир", расположенный на втором этаже торгового центра.

На место происшествия прибыли полицейские и бойцы Россгвардии, а около 300 посетителей заведения пришлось эвакуировать. Куда упала вторая болванка, не уточняется.

По информации Рен, инцидент произошел 24 декабря. Ефрейтор по неосторожности допустил только один выстрел. Командование Псковского гарнизона заявило, что при обслуживании техники "произошел непроизвольный выстрел из 30 мм пушки".

Правоохранительные органы и военное командование выясняют обстоятельства инцидента.

Военные обстреляли ТРЦ Telegram Baza

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запуск из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" на конкурсе армейских игр "Чистое небо" обернулся неудачей. Солдат попытался выстрелить, но снаряд не вышел из пускового контейнера и улетел вместе с комплексом.