В России во время "игры" подожгли ребенка

В среду, 7 августа, в Новокузнецку (Кемеровская область, Россия) во время прогулки 9-летняя девочка баловалась зажигалкой и подожгла платье 5-летней подруги.

Ребенка с термическими ожогами госпитализировали одну из городских больниц. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, по данному факту проводилась доследственная проверка.

По предварительной информации, потерпевшая с двумя подругами гуляла на улице недалеко от своего дома. Во время прогулки 5- и 11-летняя девочки, держась за руки, начали кружиться, а 9-летняя стояла рядом с ними и баловалась зажигалкой. Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось – подруги испугались и убежали домой.

Ребенок с ожогом Мама Online/bigmir.net

Потерпевшая добралась до калитки. Плачущую сестру в окно увидел брат и сообщил отцу. Мужчина занес дочь домой и вызвал "скорую помощь".

Прибывшие медицинские работники госпитализировали девочку, у нее диагностировали термические ожоги. Состоянием на 12 августа в тяжелом состоянии она находиться в реанимационном отделении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа, в Саратове (Россия) рабочие, которые ремонтировали крышу школы, уронили болгарку прямо на голову 2-летнему ребенку, которого рядом везла на велосипеде мать. Девочку госпитализировали.

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