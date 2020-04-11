В России во время бунта в горящей колонии погиб заключенный: раскрыты подробности

Во время бунта заключенных и пожара в исправительной колонии №15 в Ангарске, Иркутская область России, погиб как минимум один человек.

Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко, погиб именно заключенный. Тело было обнаружено при разборе завалов, причина смерти будет установлена позже (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

В то же время издание "Дождь" со ссылкой на слова самих осужденных сообщило о якобы двух погибших, но уточнило что официальных данных пока нет.

В России во время бунта в горящей колонии погиб заключенный Телеграм Расстрига

Что произошло

Так, в колонии 9 апреля произошел бунт заключенных, на ее территории вспыхнул масштабный пожар. В результате инцидента пострадало много людей. Власти заявили, что осужденные не подчинились требованиям сотрудников колонии. Но, по версии правозащитников, бунту предшествовало избиение заключенного.

Версия властей

Так, по версии Следственного комитета РФ по Иркутской области, один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения, также от действий последних пострадал сотрудник учреждения.

Следственное управление СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

В России во время бунта в горящей колонии погиб заключенный Телеграм Расстрига

Версия правозащитников

Но Русская служба ВВС со ссылкой на данные организации "За права человека" написала версию о том, что причиной бунта стали именно избиения заключенного сотрудниками колонии, а в знак протеста 17 заключенных нанесли себе телесные повреждения.

Как рассказал службе глава правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослав Хроменков, 9 апреля поступила информация о том, что осужденного избил помощник начальника колонии.

"После этого несколько заключенных вскрыли себе вены, 13-17 человек, в том числе и тот, кого избили. После чего его повторно избили, что спровоцировало бунт в колонии", – сказал он.

В России во время бунта в горящей колонии погиб заключенный

Что было потом

Позже в эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель ОНК Иркутской области Олег Антипенко заявил, что более 200 заключенных вывезли из исправительной колонии №15 после бунта. Их развезли в СИЗО-1 и СИЗО-6 области. Члены ОНК не могли попасть в колонии и СИЗО из-за распоряжения в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ангарске, Иркутская область России, в колонии №15 заключенные устроили бунт и напали на сотрудников учреждения. Также на территории тюрьмы произошел пожар.

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