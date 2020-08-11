В России во власти одни идиоты, а Путин – недалекий, – Губерман

Российский и израильский поэт Игорь Губерман считает, что во власти в России находятся одни "идиоты", а сам лидер страны Владимир Путина – "недалекий человек".

Такое мнение он высказал в интервью "Гордону". Губерман объяснил, почему он так считает.

"Они ведь все при власти, потому что отрицательный естественный отбор. Поэтому человек уходит наверх в карьерном лифте не по принципу способностей, а по принципу лояльности. Поэтому там жуткое количество невежественных недоумков. Но с диким апломбом и все прочее. Вот мне сегодня, например, очень понравился (мэр Москвы Сергей) Собянин. Я слушал его выступление. Очень симпатичный и решительный мужик. И вообще смешно, когда выступает мэр города вместо президента", – отметил поэт.

Также Губерман обосновал свое мнение по поводу российского президента

"Он очень недалекий человек, на мой взгляд. И он играет только во внешнеполитические игрушки. Для него российского народа просто не существует. Поэтому на него очень мало надежды. И еще у него гениальная способность самоустраняться, как только что-нибудь происходит. Беслан ли это, "Норд-Ост" ли это, "Курск" ли это – все что угодно. Он немедленно на некоторое время исчезает", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Губерман сравнил Россию при Владимире Путине с уголовным паханатом.